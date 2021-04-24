Bakan Çavuşoğlu, alçak saldırılarda şehit düşen diplomatlar için "Onlara layık olmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit oldu.

Alçak saldırılarda 77 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehit diplomatları andı.

"ASALA'YA ÇOK SAYIDA ŞEHİT VERDİK"

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Santa Barbara'da 27 Ocak 1973 yılında Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve Konsolosumuz Bahadır Demir ırkçı, nefret dolu teröre kurban verdiğimiz ilk şehit diplomatlarımız oldu. Ermeni terör örgütü ASALA'ya çok sayıda şehit verdik." dedi.

"NEDEN DİPLOMAT OLMAK İSTEDİM"

Neden diplomat olmak istediğini anlatan Çavuşoğlu, "O yıllarda Ermeni terör örgütü ASALA, bizim diplomatlarımızı şehit ediyordu ve terör saldırıları vardı. Ben de onlara inat diplomat olacağım, onlarla mücadele edeceğim dediğim için diplomat olmak istemiştim." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Şehit diplomatlarımızın aziz hatırasını yaşatacağız ViDEO

"ONLARA LAYIK OLMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımına "Ermeni terörüne kurban verdiğimiz şehit diplomatlarımızın aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Onlara layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Ruhları şad olsun." notunu düştü.