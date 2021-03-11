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- Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek."
- AA
- 11.03.2021 - 13:26
- Güncelleme : 11.03.2021 - 13:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı."
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