Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümü paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu, Christchurch'te düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının 2'nci yıl dönümünde açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, saldırıların gerçekleştirildiği 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü" ilan ettiklerini belirtti.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Christchurch'te düzenlenen terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Mart'ı hiç unutmamak adına 'Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü' ilan ettik. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019'da, terörist Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.