Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail temasları

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile bir araya geldi. Lapid'i Türkiye'ye davet eden Çavuşoğlu, "Döner kebap olacaksa geliyorum" yanıtını aldı.

Filistin'deki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu İsrail'de mevkidaşı Yair Lapid ile görüştü.

Çavuşoğlu ile Lapid görüştü

Batı Kudüs'te bir araya gelen iki isim, daha sonra heyetler arası toplantıya katıldı.

Çavuşoğlu ve Lapid, zirvenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Türkiye davetine döner kebaplı yanıt

İsrailli turistlere Türkiye davetinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lapid'i de ağırlamak istediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Lapid'e dönerek, "Açık ve samimi görüşmeleri gerçekleştirmek ve iş birliğimizi daha da devam ettirmek üzere sizin de Türkiye'ye ziyaretinizi dört gözle bekliyorum." dedi.

Yair Lapid, Çavuşoğlu'na "Döner kebap olacaksa geliyorum." yanıtını verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yair Lapid'e Türkiye daveti ViDEO

"İlişkilerimize yeni enerji kazandırmada hemfikir olduk"

Ayrıca İsrail ile pozitif bir gündem üzerinde çalışmanın, anlaşmazlıkları yapıcı şekilde ele almalarına yardımcı olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmada ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ikili ve heyetler arası görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini dile getirerek, "Biz, şu konuda hemfikir olduk. Farklılıklarımıza rağmen, sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesi faydalı olacaktır. Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelinde olmalıdır." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"Barış açısından da faydalı olacaktır"

"Bu sadece iki taraflı ilişkilerimiz için değil, aynı zamanda bölgemizdeki barış açısından da faydalı olacaktır. Görüşmelerimiz sırasında bizler de bölgesel konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk.

Pozitif gündem üzerinde çalışmalarda bulunmak anlaşmazlıklarımızı daha yapıcı bir şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Gerçekten de geçen Ramazan ayında devlet başkanları seviyesinde tesis etmiş olduğumuz diyalog, sükunetin korunmasına ilişkin çabalara da katkıda bulunmuştur.

"Türkiye'yi ve İsrail'i doğal ticaret ortağı haline getiriyor"

Aynı zamanda bakanlıklarımız ve ilgili kamu kurumlarımız arasında teknik toplantıları yeniden tesis etme üzerinde hemfikir olduk. Bizler de ulusal hava yolunuz ve İsrail'den diğer şirketlerin Türkiye'de farklı destinasyonlara uçuşlarını gerçekleştirmelerine katkıda bulunacağız.

Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki ekonomilerimiz, Türkiye'yi ve İsrail'i doğal ticaret ortağı haline getiriyor. Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak birbirileriyle en çok ticaret yapan 10 ülke arasında.

8 milyar doları aştı

Yaşadığımız zorluklara rağmen, Kovid gibi ve geçmişimizdeki farklılıklara rağmen, ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir. Geçen sene iki taraflı ticaret hacmimiz 8 milyar doları aşmıştır.

Bu senenin ilk çeyreğinin rakamlarına baktım. Bunlar da gerçekten çok ümit vadedici. İhracatımızda da bir rekor var. Türkiye'den İsrail'e nisan sonu itibarıyla 1,8 milyar dolarlık bir ihracat var.

"İsraillilerin Türkiye'yi ne kadar sevdiğinden bahsettiniz"

Dolayısıyla bizler ticaret hacmini ve ekonomik iş birliği artırmaya kararlıyız. Bunlar her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Yenilenmiş siyasi diyalog ve teknik temasların da bu rakamları daha da artıracağına inanıyoruz.

İsraillilerin Türkiye'yi ne kadar sevdiğinden bahsettiniz. Ben de her bir İsrailliden buraya geldiğimden bu yana aynı şeyleri duydum. Rakamlar da zaten bunu ifade ediyor. Geçen sene İstanbul bir şehir olarak ve Türkiye bir ülke olarak İsrailli turistlerin varış yerleri arasında bir numaralı şehir ve ülke olmuştur.

"Daha fazla turistin farklı şehirlerimize gelmesini bekliyoruz"



Daha fazla turistin farklı şehirlerimize gelmesini bekliyoruz. İsrailliler İstanbul'u çok seviyorlar. Benim de memleketim olan Antalya'ya da geliyorlar. Eminim Karadeniz'deki şehirleri ve Türkiye'nin diğer yerlerini de ziyaret etmek isterler. Biz de buna yardımcı olmak isteriz.

Aynı zamanda temiz enerji, yüksek teknoloji, tarımsal teknoloji, turizm, tarımsal ürünler ve diğer alanlarda da birçok fırsat mevcut.

İsrail-Filistin meselesi

Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Dün Devlet Başkanı Abbas ve Dışişleri Bakanı Maliki ile görüştüm. Onlarla da çok güzel görüşmelerimiz oldu.

Aynı zamanda onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail-Filistin meselesini görüştük. Biz şuna inanıyoruz: Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz.

"Kudüs'le ilgili hassasiyetlerimizi paylaştım"



Bizim gerçekten görmek istediğimiz şey bu. Kalıcı bir barışın Orta Doğu'da sağlanması. Kudüs'le ilgili olarak hassasiyetlerimizi paylaştım. Harem-i Şerif'in kutsallığıyla ilgili hassasiyetimizi paylaştım.

Aramızdaki bağların normalleşmesinin bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasına olumlu bir etkiye sahip olacağını inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak yapıcı bir rol oynadık. Şimdi de Türkiye diyaloğa yönelik olarak çabalara katkıda bulunma yönünde sorumluluk almaya hazırdır."

Lapid: Gelişme bekliyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail temasları

Söz konusu ziyaret, 15 yıl aradan sonra Türkiye’den Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail temasları kapsamında Holokost (Yahudi soykırımı) Tarih Müzesi Yad Vaşem’i ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Holokost anıtına çelenk bırakarak müzedeki anı defterini imzaladı.