Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar temasları

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi çeşitli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Bakan Çavuşoğlu, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani tarafından kabul edildi.

Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, bugün Katar'da gerçekletirilecek.

KATAR'DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Çavuşoğlu, toplantı öncesi Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammad bin Abdulrahman Al Thani ile görüştü.

Dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ikili ilişkiler, Yukarı Karabağ, Libya ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri El Sani'yle görüştü ViDEO