Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuveyt temasları

Bakan Çavuşoğlu, Körfez turunun ilk durağı olan Kuveyt'i ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada çeşitli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tarafından kabul edildi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Nevvaf'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

"KUVEYT'İ TEBRİK EDİYORUZ"

Çavuşoğlu, Kuveyt'in arabuluculuğu sayesinde Körfez'de artık olumlu bir ortam bulunduğuna dikkati çekerek, "Başarılı diplomatik çabalarından ötürü Kuveyt'i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, aynı zamanda Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la da görüştü.

Temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah tarafından kabul edildi.

"TİCARET HACMİMİZİ MUHAFAZA ETTİK"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Yeni oluşacak kabineyle yakın çalışmayı arzu ediyoruz. Ticaret hacmimizi pandemiye rağmen muhafaza ettik. Türk inşaat firmalarının Kuveyt'te önemli projeler üstlenmesi memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve mevkidaşı Şeyh Ahmad Nasser Mohammad Al-Sabah ile bir araya geldi.