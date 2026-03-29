Meydanlar ne diyor: İran, İsrail ve ABD'de halk sokaklarda

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’da rejim ve hükümet destekçileri her gün meydanlarda toplanarak destek gösterileri düzenliyor.

İRANLILAR AYAKTA

Başkent Tahran’daki Filistin Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterilerde İran bayrakları taşınırken, kalabalıklar “Kahrolsun ABD” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları atılıyor.

Protestolar yalnızca başkentle sınırlı değil; Meşhed, Tebriz, İsfahan ve Kum gibi büyük şehirlerde de benzer gösteriler düzenleniyor.

ABD VE İSRAİL'İN BEKLEDİĞİ OLMADI

Elektrik ve internet kesintileri nedeniyle bilgi akışının sınırlı olduğu ülkede, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun beklentisinin aksine rejim karşıtı değil, destek gösterilerinin büyüdüğü gözlemleniyor.

13 Mart’ta Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü etkinlikleri sırasında Firdevs Meydanı yakınlarında bir bina İsrail tarafından vurulmasına rağmen kutlamalar kesintiye uğramadı.

Hatta cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kudüs Günü kutlamaları münasebetiyle Tahran sokaklarında yürüyüş yaparak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İSRAİL’DE SAVAŞ KARŞITI SESLER

İsrail’de yapılan bazı anketler kamuoyunun büyük bölümünün İran’a yönelik saldırıları desteklediğini iddia etse de, binlerce kişi Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda savaş karşıtı protesto düzenledi.

Göstericiler, Netanyahu ve Trump yönetimlerinin yanı sıra İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını ve Gazze’deki politikalarını protesto etti.

"NETANYAHU VE TRUMP SAVAŞ SUÇLUSU"

İsrail milletvekili Ofer Cassif, saldırıların “ne İsrail’in ne de bölgenin çıkarına olduğunu” belirterek, İran’la diplomatik çözümün mümkün olduğunu söyledi.

Protestoya katılan bazı İsrailliler ise Netanyahu ve Trump’ı “savaş suçlusu” olarak nitelendirirken, ülkede savaş politikalarına yönelik eleştirilerin giderek arttığını dile getirdi.

ABD’DE “NO KINGS” PROTESTOLARI

ABD genelinde milyonlarca kişi, “Krallara Hayır (No Kings)” protestoları kapsamında sokaklara çıktı. Gösteriler, başta Washington, New York, Los Angeles ve Chicago olmak üzere ülke genelinde geniş katılımla gerçekleşti.

50 eyalette 3 binden fazla noktada düzenlenen protestolar için 9 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi. Gösterilerde, ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırıları en çok eleştirilen başlıklar arasında yer aldı.

Minnesota eyaletinde düzenlenen protestolar ise, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin iki ABD vatandaşını öldürdüğü iddiası nedeniyle öne çıktı. İlhan Omar gibi isimlerin de katıldığı etkinlikler dikkat çekti.

Göstericiler, Trump yönetiminin politikalarını “otokratik” olarak nitelendirirken, dış politikada daha fazla uluslararası hesap verebilirlik çağrısında bulundu.