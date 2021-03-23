Miami sokaklarında kavgaya tutuşan kadınların feci şekilde birbirlerini dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de iki kadın grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Taraflardan bazıları birbirlerine tekme tokat saldırırken, bazıları ise saç saça baş başa kavga etti. Trafikteki araçların ilerlemesine engel olan kadınlar, sürücülerin korna tepkisiyle karşılaştı.

O anlar ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Miami'de kadınların sokak kavgası