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    Miami'de kadınların sokak kavgası

    Miami sokaklarında kavgaya tutuşan kadınların feci şekilde birbirlerini dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:17
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    Miami'de kadınların sokak kavgası

    ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de iki kadın grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Taraflardan bazıları birbirlerine tekme tokat saldırırken, bazıları ise saç saça baş başa kavga etti. Trafikteki araçların ilerlemesine engel olan kadınlar, sürücülerin korna tepkisiyle karşılaştı.

    O anlar ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Miami'de kadınların sokak kavgası

    Miami de kadınların sokak kavgası #1

    Miami de kadınların sokak kavgası #2

    Miami de kadınların sokak kavgası #3

    Miami de kadınların sokak kavgası #4

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