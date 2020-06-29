Miami'de plajlar, hafta sonu kapatılacak

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Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla kentte salgına karşı önlem alındı.

ABD'de koronavirüs salgınına ilişkin önlemlere bir yenisi eklendi.

Florida eyaletine bağlı Miami'de plajların, 4 Temmuz'da kutlanacak Bağımsızlık Günü nedeniyle kapatılması kararlaştırıldı.

Acil durum kararnamesiyle birlikte kentteki tüm plajlar, 3-7 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak.

MIAMI'DE PLAJLAR 5 GÜN KAPALI

Belediye Başkanı Carlos Gimenez, kararla ilgili olarak genç yetişkinler arasında daha fazla pozitif koronavirüs vakası gördüklerini söyledi.

Söz konusu tarihler arasında 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı. Plajların yanı sıra parklar da halka kapalı olacak.