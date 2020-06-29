Dolar
6.852
-0.0685%
Euro
7.7104
0.2183%
Altın
1769.98
-0.0858%
Borsa
114897.38
0.1996%
G. Altın
390.073
-0.1556%
Bitcoin
62451.25
-2.1349%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Miami'de plajlar, hafta sonu kapatılacak

    Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla kentte salgına karşı önlem alındı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 10:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Miami'de plajlar, hafta sonu kapatılacak #1

    ABD'de koronavirüs salgınına ilişkin önlemlere bir yenisi eklendi.

    Florida eyaletine bağlı Miami'de plajların, 4 Temmuz'da kutlanacak Bağımsızlık Günü nedeniyle kapatılması kararlaştırıldı.

    Acil durum kararnamesiyle birlikte kentteki tüm plajlar, 3-7 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak.

    MIAMI'DE PLAJLAR 5 GÜN KAPALI

    Belediye Başkanı Carlos Gimenez, kararla ilgili olarak genç yetişkinler arasında daha fazla pozitif koronavirüs vakası gördüklerini söyledi.

    Söz konusu tarihler arasında 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı. Plajların yanı sıra parklar da halka kapalı olacak.

    Görüş Bildir