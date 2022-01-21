Miami'den Londra'ya giden uçak, maskeyi reddeden yolcu nedeniyle geri döndü

Maske takmak istemeyen yolcu, Londra'ya uçuşun yarıda bitmesine neden oldu. Amerikan Hava Yolları, mağdur olanlardan özür diledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçak yolculuklarında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

ABD'nin Miami kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden uçakta yolculardan biri, seyahatin yarıda kesilmesine neden oldu.

MASKE TAKMAYAN YOLCU, UÇUŞU YARIDA KESTİ

Amerikan Hava Yolları'nın 129 yolculu uçuşu sırasında maske takmayı reddeden yolcu nedeniyle uçak, kalkıştan 1,5 saat sonra geri dönerek Miami'ye zorunlu iniş yaptı.

Miami polisi, inişin ardından söz konusu yolcuya havalimanı dışına kadar eşlik etti.

YOLCULAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Gözaltına alınmadığı belirtilen maske karşıtı yolcu, soruşturma tamamlanana kadar uçuşa yasak listesine eklendi.

Mail'in haberine göre, hava yolu firması, özür dilediği yolcuları otellere yerleştirerek seyahatleri için yeniden rezervasyon seçeneği sundu.