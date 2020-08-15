Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Miçotakis Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi

    Miçotakis Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi

    Türkiye'ye karşı aradığı desteği bir tek Fransa'dan bulan Miçotakis, Fransız savaş uçaklarının önüne geçip verdiği pozlar Yunan medyasında Türkiye'ye mesaj olarak yorumlandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 17:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Miçotakis Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi

    Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Türkiye'nin doğru ve kararlı duruşu karşısında ürken Yunanistan, dünyadan destek arayışlarına girmiş ancak bu çabaları Fransa'nın verdiği destek dışında sonuçsuz kalmıştı.

    MİÇO MESAJ DERDİNDE

    Yunanistan'da bugün en önemli bayramlardan biri olan Meryam Ana yortusu kutlanıyor.

    Başbakan Kiryakos Miçotakis bu özel günde kutlamalara katılmak yerine üste bekleyen Fransız savaş uçaklarıyla poz vermeyi tercih etti.

    Miçotakis'in bu esnada üsse gidip uçakları incelerken poz vermesi ise Türkiye'ye mesaj şeklinde yorumlandı.

    Miçotakis, hafta içinde Fransa ile düzenlenen tatbikatın çok başarılı olduğunu belirtirken Yunan ve Fransız hava kuvvetlerinin caydırıcı bir rol oynadığını iddia etti.Miçotakis Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi #1

    Miçotakis Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi #2

    Miçotakis Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi #3

    Görüş Bildir