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Miçotakis ile Zelensky arasında gizli görüşme: Güvenlik sorunu yaşanmadı

Miçotakis ile Zelensky arasında gizli görüşme: Güvenlik sorunu yaşanmadı Miçotakis, gizlilik içinde planlanan görüşme kapsamında Zelensky ile bir araya geldi. Ziyarette güvenlik sorunu yaşanmadığı belirtildi.