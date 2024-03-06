Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya gitti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Miçotakis'in ziyaret edeceği bölgeye saldırı düzenlendiği belirtildi.
Miçotakis'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüğü Odessa ziyaretinde, güvenlik sorunu yaşamadığı bildirildi.
Ziyaret gizlilik içinde planlandı
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Miçotakis'in, bugün Ukrayna'ya yaptığı ziyaret, büyük gizlilik içinde planlandı.
Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Miçotakis, Zelensky ile bir araya geldi.
Rusya saldırı düzenledi: Güvenlik sorunu yaşanmadı
Ziyaret sırasında, Miçotakis'in bulunduğu Odessa şehrine Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirten hükümet kaynakları, Miçotakis'in herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını aktardı.
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