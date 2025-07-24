Miçotakis, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı almasını değerlendirdi

Türkiye hava kuvvetlerini daha da güçlendirmek için atılımlar yapmaya devam ediyor...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

40 ADET UÇAK ALINACAK

Nihai anlaşma sağlanırsa 40 adet Eurofighter savaş uçağı, ekipmanları ve silahları ile birlikte Türk Hava Kuvvetlerine katılacak.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye övgüler yağdırdı..

"TÜRKİYE GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİ OLAN BÜYÜK ÜLKE, SAVUNMA SİLAHI SATIŞI ENGELLENEMEZ"

SKAI TV'ye verdiği röportajda Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı almasının engellenemeyeceğini belirten Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye güçlü savunma sanayisi olan büyük bir ülke. Birileri Türkiye'ye savunma silahı satışını engelleyebileceğine inanıyorsa yanılıyordur. Asla böyle bir şey olmadı ve olmayacak.



Ancak yapılacak şey Avrupalı müttefiklerimize bu uçakların kullanımında ön koşullar olması yönünde hassasiyet kazandırmaktır.

Miçotakis, Avrupa Güvenlik Eylem Planı'na (SAFE) ilişkin de değerlendirmede bulunarak, Ege sorunlarını gerekçe göstererek Türkiye'nin SAFE programına girmesine müsaade etmeyeceklerini savundu.

Yunanistan'ın hafta başında, Güney Ege'de planladığını açıkladığı ve Türkiye'nin tepkisine neden olan deniz parklarına da değinen Miçotakis, bu parkların sadece çevre koruma amaçlı inisiyatifler olduğunu öne sürdü.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN MÜZAKERE VE İYİ NİYETLE GERGİNLİKLERİ AŞABİLİR"

Öte yandan, Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın müzakere ve iyi niyet çerçevesinde gerginlikleri aşabileceğini belirterek, gelecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini kaydetti.

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin ilk haberler çıktığında, Yunan basını Atina'nın bu durumdan rahatsız olduğunu yazmıştı.