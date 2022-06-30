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    Miçotakis: Türkiye’nin terör konusundaki gerekçeleri haklı

    Miçotakis: Türkiye’nin terör konusundaki gerekçeleri haklı

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin terör örgütleri ve Avrupa’daki uzantıları konusunda hukuki haklı gerekçeleri olduğunu söyledi.
    • 30.06.2022 - 23:39
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    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

    "Türkiye'nin haklı gerekçeleri var"

    Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında varılan memoranduma değinen Miçotakis, Türkiye’nin terör terörle mücadelede geçmişten günümüze önemli mücadeleler verdiğini belirterek, “Türkiye’nin terör örgütleri ve Avrupa’daki uzantıları konusunda hukuki haklı gerekçeleri var” dedi.

    "Türkiye ile farklılıklarımızın çözümü uluslararası hukuk"

    Türkiye’nin NATO’daki önemine değinen Miçotakis, Yunanistan ile Türkiye arasındaki farklılıkların çözümü için uluslararası hukukun referans olabileceğini söyledi.

    "Sahada hareketlilik olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Miçotakis, “Sahada hareketlilik yaşamayacağımızı tahmin ediyorum. 2020 yazı tekrar yaşanmayacaktır” dedi.

    Miçotakis: Türkiye’nin terör konusundaki gerekçeleri haklı #1

    Türkiye ve Yunanistan'ın F-35 ve F-16 istemi

    Miçotakis, F-35 ve F-16 savaş uçakları satışlarına ilişkin, “Türkiye’nin F-16 uçaklara ilgisi ve Yunanistan’ın F-35 talebi, ABD Kongresini ilgilendirir. Biz, ABD’den bir talepte bulunduk, bu uçaklar onaylansa dahi 2028’den önce alabileceğimizi tahmin etmiyorum. Bu süreçte biz de mali yeterliliğe sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

    Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye’nin turizm kampanyalarında Turkeagean’ı kullanmasının Yunanistan’da nasıl değerlendirildiğine yönelik soruya, “Elbette hükümetimiz yasal olarak cevap verecektir” dedi.

    Miçotakis: Türkiye’nin terör konusundaki gerekçeleri haklı #2


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