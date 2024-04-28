Miçotakis'ten Türkiye ziyareti yorumu: Türk-Yunan yakınlaşmasında ileriye adım atmak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye mayıs ayında yapacağı ziyareti değerlendirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınmasını hedeflediğini belirtti.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yaklaşan Türkiye ziyareti öncesi Yunan medyasına açıklamalarda bulundu.

"Türk-Yunan yakınlaşmasında ileriye doğru bir adım atmak"

Miçotakis, 13 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin Türk-Yunan ilişkilerini ileri taşıma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Skai televizyonuna konuşan Miçotakis, "Bu yakınlaşma, bugüne kadar bazı önemli sonuçlar verdi." dedi.



Ege Denizi'nde istikrarlı ve sakin bir ortamın sürdüğünü ifade eden Miçotakis, yasa dışı göç oranlarında kayda değer bir azalma olduğunu ve adalardaki kapıda vize uygulamasının yerel ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

Miçotakis, "Bütün bunlar barış içinde yaşam ortamını oluşturuyor" dedi.

"Görüş ayrılıklarımız olsa da olumlu şeyler için gayret göstermeliyiz"

Ancak, iki ülke arasında çözülmesi gereken önemli meselelerin de olduğunu belirten Miçotakis, "Örneğin, biz Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkları oluşturmayı planlıyoruz. Bu konuda Türkiye'nin de fikirleri olacaktır" dedi.

Ayrıca Miçotakis, "Bazı konularda görüş ayrılıklarımız olsa da, bu durum, görüşmeyeceğimiz, ilişkilerdeki düzelmeyi kabul etmeyeceğimiz, görüş ayrılıklarımıza ve olumsuz şeylere odaklanıp olumlu şeyler inşa etmek için gayret göstermeyeceğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, önemli anlaşmazlık konularıyla ilgili "Türkiye'nin siyasetini değiştirmesini beklemiyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin de benim bir anda siyasetimi değiştirmemi beklediğini zannetmiyorum" dedi.