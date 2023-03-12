Mike Pence: Tarih, Donald Trump'tan hesap soracak

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, o dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Mike Pence ile karşı karşıya geldi.

Trump, Pence'ten oyların sayılmasını reddetmesini istemişti. Sonrasında yaşanan Kongre baskını, ABD'de kaos görüntülerine sahne olmuştu.

Washington DC'de düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere konuşan Pence, "Başkan Trump yanılıyordu." dedi.

"Seçimleri geri döndürme hakkım yoktu." diyen Pence, Trump'ı işaret ederek, "Pervasız sözleri, Kongre'deki ailemi ve herkesi tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

63 yaşındaki Pence, 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak Trump'ın karşısına çıkma hesapları yapıyor.

Donald Trump'ın rakibi olması beklenen Pence, "Tarihin, Trump'tan hesap soracağını biliyorum." şeklinde konuştu ve ekledi:

O gün yaşananlar rezaletti. Yaşadığım süre boyunca, o trajik günde meydana gelen yaralanmaları, kaybedilen canları ve kolluk kuvvetlerinin kahramanlıklarını asla ve asla göz ardı etmeyeceğim.