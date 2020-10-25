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- Mike Pence'in yakın ekibinden iki isim, koronavirüse yakalandı
Mike Pence'in yakın ekibinden iki isim, koronavirüse yakalandı
Seçim kampanyasına devam edecek olan Pence ile eşinin testlerinin negatif çıktığı ve çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları belirtildi.
- AA
- 25.10.2020 - 09:10
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un koronavirüse yakalandıkları belirtildi.
Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.
SEÇİM KAMPANYASINA DEVAM EDECEK
Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan koronavirüs vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim günü koronavirüse yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesi’nde tedavi görmüştü.