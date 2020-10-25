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Mike Pence'in yakın ekibinden iki isim, koronavirüse yakalandı

Mike Pence'in yakın ekibinden iki isim, koronavirüse yakalandı

Seçim kampanyasına devam edecek olan Pence ile eşinin testlerinin negatif çıktığı ve çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları belirtildi.