Mike Pompeo: Avrupa ve ABD, Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmeli

Amerikalı bakan, Ankara'ya karşı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile hemfikir olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yedi ülkeyi kapsayan yurt dışı turunun ilk durağı olan Fransa'da ülke basınına konuştu.

Le Figaro gazetesine Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Pompeo, Avrupa ile ABD'nin, Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu.

"MACRON İLE HEMFİKİRİZ"

Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden rahatsız olduğu anlaşılan Pompeo, "Türkiye'nin son aylarda oldukça saldırgan tavır sergilediği hususunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Amerikalı bakan, Ankara'nın bu tavrının halkının çıkarına olmadığını öne sürdü.