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    Mike Pompeo: Husiler’i terör örgütü olarak tanımlayacağız

    Yemen’deki Husiler’i terör örgütü olarak tanımayı planladıklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Husiler’in Yemen’deki insani duruma olumsuz etkisini azaltmak için önlemler alacağız” dedi.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 14:21
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    Mike Pompeo: Husiler’i terör örgütü olarak tanımlayacağız

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Yemen’deki Husiler’i terör örgütü olarak tanınmasını planladıklarını açıkladı.

    Pompeo, ”Yemen'deki Ansar Allah'ın (Husiler) bir terör örgütü olarak tanımlanması, terör aktivitelerine engelleyecek. Ve bölgedeki İran rejiminin olumsuz faaliyetleri de engellenecek.” ifadelerini kullandı.

    JOE BİDEN GÖREVİ DEVRALMADAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Husiler’in bir terör örgütü olarak tanımlanmasına ilişkin karar 19 Ocak'ta seçilmiş ABD başkanı Joe Biden görevi devralmadan bir gün önce yürürlüğe girecek.

    Husilerin terör örgütü olarak tanımlanması Yemen halkı için de olumlu olacağını vurgulayan Pompeo, "ABD’nin, Husiler bir terör örgütü olarak tanımlanması Yemen'deki insani durumu etkileyecek. Husiler’in Yemen’deki insani duruma olumsuz etkisini azaltmak için önlemler alacağız.” diye konuştu.

    ‘HAZİNENİN YARDIMI ULAŞACAK’

    Pompeo, alınacak önlemlerle ABD Hazinesi tarafından Yemen'e yönelik yardımların halka ulaşması ve insani örgütlerin Yemen’de sürdürdüğü aktivitelerin devam etmesini sağlayacağını vurguladı.

    Mike Pompeo: Husiler’i terör örgütü olarak tanımlayacağız #1

    Mike Pompeo: Husiler’i terör örgütü olarak tanımlayacağız #2

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