Mike Tyson’dan itiraf

Eski boksör Mike Tyson, 1997'de maç sırasında Evander Holyfield'ın kulağını ısırarak koparmasının kendisine 30 milyon dolar kazandırdığını söyledi.

“Checc'n In Podcast with Big U” adlı podcast'e katılan eski boksör Mike Tyson, 1997'deki bir maç sırasında Evander Holyfield'ın kulağını ısırarak koparmasının kendisine geri dönüşünü anlattı.

Tyson, “Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım.” dedi.

“30 milyon dolar kazandım”

Yine de bir şey kaybetmediğini belirten Tyson, “O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım.” diye konuştu.

Tyson, 28 Haziran 1997'de Holyfield'a karşı çıktığı rövanş maçında boksörün kulağını ısırıp kopararak büyük tartışma yaratmıştı.

Boks lisansını kaybetmişti

Olayın ardından maçtan diskalifiye edilen Tyson, boks lisansını kaybetmiş ama daha sonra tekrar müsabakalara girmesine izin verilmişti.

İkili, bu olaydan 12 yıl sonra bir araya gelmiş ve aralarındaki buzları eritmişti.

Isırılmış bir kulak şeklinde yenebilir marihuanalar üretti

56 yaşındaki dövüşçü, maçta Holyfield'ın kendisine birkaç kez kafa attığını ve bunun için ceza almadığını savunarak, boksörün kulağını bunun için ısırdığını söyledi.

Tyson, bu olaya ithafen martta ısırılmış bir kulak şeklinde yenebilir marihuanalar üretip satmasıyla da gündeme gelmişti.

20 yaşındayken kazanmıştı

ABD'li eski dövüşçü, ağırsıklet şampiyonluğu kazanan en genç boksör olma unvanını halen koruyor.

“Demir Mike” takma adıyla da tanınan boksör, bu şampiyonluğu 20 yaşındayken kazanmıştı.