Milan kupada farklı turladı

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İtalya Kupası son 16 turu maçında Milan, Cagliari'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Milan'ın gollerini 29 ve 42'de Luka Jovic, 50'de Chaka Traore ile 90+1'de Rafael Leao atarken Cagliari'nin tek sayısını 88'de Paolo Azzi kaydetti.
Theo Hernandez'den 2 asist
Sol bek Theo Hernandez yaptığı iki asistle takımın galibiyet almasında önemli rol oynadı.
Stefano Pioli'nin öğrencileri bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Milan'ın çeyrek finaldeki rakibi Atalanta-Sassuolo maçının galibi olacak.
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