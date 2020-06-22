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    Milyarder Rus blogger kazada öldü

    18 yaşındaki Anastasia Tropitsel Endonezya’ya bağlı Bali adasında gezintiye çıktığı motosikletiyle kaza geçirerek, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 17:10
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    Milyarder Rus blogger kazada öldü #1

    Milyarder Rus blogger Anastasia Tropitsel (18), Endonezya’ya bağlı Bali adasında motosikletiyle gezdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak, hayatını kaybetti.

    Rus blogger’ın kaza öncesi son anları ise kameraya yansıdı.

    96 KM HIZLA GİDERKEN, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

    Endonezyalı güvenlik güçleri, kazaya ilişkin yaptığı açıklama, gerçek adının Anastasia Zubrina olan 18 yaşındaki Rus blogger'in Bali’deki adada tura çıktığı ve 96 kilometre hızla seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, öldüğünü duyurdu.

    Milyarder Rus blogger kazada öldü #2

    KARANTİNA NEDENİYLE ADADA KALDI

    Rus blogger’ın, Instagram hesabı için Endonezya’ya seyahat ettiği ve koronavirüs salgını kapsamında Bali Adası’nda karantinada kaldığı ifade edildi.

    Milyarder Rus blogger kazada öldü #3

    Milyarder Rus blogger kazada öldü #4

    Milyarder Rus blogger kazada öldü #5

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