Kabe'de babasının omzunda tavaf eden minik hacının görüntüleri izleyenlerin beğenisini topladı.

Koronavirüs salgınından sonra engelsiz ilk hac heyecanı bu yıl sona ermek üzere.

Dün Mina'da şeytan taşlayan hacılar son ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

2 yılın ardından Kabe'ye erişen Müslümanların heyecanı gözlerine yansırken kutsal topraklardan renkli görüntüler de geliyor.

Özellikle tavaf sırasında çekilen sevimli bir miniğin görüntüleri büyük beğeni topladı.

Minik hacının tavaf görüntüleri VİDEO

Baba omzunda tavaf eden minik

Babasının omzunda Kabe'nin etrafında tavaf eden minik hacı ise hem çevredekilerin hem de videoyu izleyenleri mest etti.

Söz konusu görüntüler yıllar öncesinde kendisi gibi minik bir hacının viral olan telbiye duası videosu ile montajlanarak paylaşıldı.

Küçük çocuğun o anları sosyal medyada ikinci minik hacı viraline dönüştü.

Telbiye, fıkıh terimi olarak hac veya umre niyetiyle ihrama giren kimsenin tavaf sırasında söylediği sözlere deniyor.

Tavaf sırasında “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk, lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülk, lâ şerîke lek” sözleri tekrarlanıyor.