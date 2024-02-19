Mısır-ABD teması: Gazze'de ateşkesi görüştüler Kahire yönetimi ile ABD'li heyet arasında görüşme gerçekleştirildi. İsrail'in Gazze saldırılarını sona erdirmenin yolları değerlendirildi.

AA

Mısır ile ABD, Gazze'de ateşkes çabalarını masaya yatırdı.

İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan kanlı saldırılarını durdurmaya yönelik çabalar devam ediyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bakan Samih Şükri'nin ABD Temsilciler Meclisinden bir heyetle görüştüğünü belirtti.

İsrail saldırılarını sona erdirmenin yollarını arıyorlar

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile ABD heyetinin, başkent Kahire'de gerçekleşen görüşmede Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarını sona erdirmenin yollarını ele aldıkları belirtildi.

Görüşmenin detayına ilişkin daha fazla bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)