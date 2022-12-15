Mısır Akdeniz'de doğalgaz rezervi buldu

Mısır'ın Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'nin uluslararası camiada verdiği Akdeniz'deki yetki alanı mücadelesi yurt içinde bile bazı kesimleri rahatsız ederken Mısır tarihi bir rezerv keşfetti.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

En önemli keşiflerden biri

Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X’de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

3.5 trilyon fit küplük tarihi rezerv

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

AA'nın haberine göre Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.