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    Mısır Akdeniz'de doğalgaz rezervi buldu

    Mısır Akdeniz'de doğalgaz rezervi buldu

    Mısır'ın Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.
    • 15.12.2022 - 21:19
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    Türkiye'nin uluslararası camiada verdiği Akdeniz'deki yetki alanı mücadelesi yurt içinde bile bazı kesimleri rahatsız ederken Mısır tarihi bir rezerv keşfetti.

    Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

    En önemli keşiflerden biri

    Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X’de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

    Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

    3.5 trilyon fit küplük tarihi rezerv

    İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

    AA'nın haberine göre Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

    Mısır Akdeniz de doğalgaz rezervi buldu #1


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