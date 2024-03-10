Haberler



Dünya



Mısır, ateşkes için İsrail ve Hamas ile temas halinde

Mısır, ateşkes için İsrail ve Hamas ile temas halinde Mısırlı iki güvenlik kaynağı, Mısır'ın Ramazan ayı öncesi Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak için İsrail ve Hamas ile temas halinde olduğunu açıkladı.