Mısır basını paylaştı: Gazze müzakereleri başladı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerini kabul edip, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerle görüşmeye açık olduğunu duyurmuştu.

Bunun üzerine gözler muhtemel müzakerelere çevrilmişken, İsrail medyasından geçtiğimiz günlerde 'dolaylı görüşmelere' ilişkin açıklama yapılmıştı.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER MISIR'DA BAŞLAYACAK

İsrailli Channel 12 televizyonu, İsrail ile Hamas arasında Trump'ın planını hayata geçirmeye yönelik dolaylı görüşmelerin yarın Mısır'da başlayacağını aktarmıştı.

Görüşmelerin büyük ihtimalle Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el-Şeyh'te yapılmasının beklendiği ifade edilmişti.

MÜZAKERECİLER BİR ARAYA GELDİ

Bu kez Mısır medyasından bir son dakika açıklaması geldi...

Mısır basını, Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı’na dair dolaylı müzakerelerin başladığını bildirdi.

"MISIRLI VE KATARLI ARABULUCULAR, HER İKİ TARAFLA DA ÇALIŞIYOR"

İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerin Şarm El-Şeyh kentinde yapıldığını aktaran Mısır basını, "Mısırlı ve Katarlı arabulucular, esir takası için bir mekanizma oluşturmak üzere her iki tarafla da çalışıyor" dedi.