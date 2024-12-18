AA

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştü.

"ACİLEN ATEŞKES SAĞLANMALI"

Sisi, görüşmede, İsrail'in 14 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde "acilen" ateşkes sağlanması, karşılıklı olarak esirlerin iade edilmesi ve herhangi bir ön şart olmadan bölgeye insani yardımların girmesi gerektiğini belirtti.

Mısır medyası, Kahire ile Doha makamlarının Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini duyurmuştu.

Hamas Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Katar'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini kaydetmişti.

İsrail medyasında da İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" duyurduğu açıklamasına yer verilmişti.

"Bizim için savaşta ilk hedefimiz esirlerin geri getirilmesidir" diyen Katz, kısmi dahi olsa anlaşmaya ulaşılmasını desteklediklerini ve esirlerin geri getirilmesi için her şeyi yapacaklarını söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasına destek verdiğini kaydetmişti.