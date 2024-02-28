Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze mesajı! 'Ateşkes için ümitliyiz'

Gazze'de saldırılar durmuyor.
İsrail, hedef gözetmeksizin başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivilleri hedef alıyor.
Gazze halkı, 7 Ekim'den bu yana bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor.
Saldırılarda 30 bine yakın sivil yaşamını yitirirken İsrail, şimdi de Filistinlilerin sığındığı Refah'a askeri operasyon hazırlığı yapıyor.
Bölgede ateşkese dair ise net bir açıklama gelmezken sürecin başından beri İsrail'e destek veren ABD'den çeşitli söylemler yapılıyor.
Biden duyurdu: Ramazan'da saldırılara ara verilecek
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas'ın mevcut ateşkes görüşmelerinde önemli bir aşama kaydettiklerini belirterek Ramazan ayında saldırı olmayacağını söyledi.
Sisi: Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz
Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin bir açıklama da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den geldi.
"Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz" diyen Sisi, çekişme zamanlarında doğru yanlış birçok şeyin söylendiğini ancak Refah Sınır Kapısını yardımların ulaştırılması için bir imkan olarak değerlendirdiklerini ifade etti.
Gazze'ye yardım konusunun bazılarının sandığı gibi kolay bir husus olmadığına dikkati çeken Sisi, "Bazıları bizlerin söylediklerimiz ile yaptıklarımızın ayrı şeyler olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Sisi, şunları söyledi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Desteği sürdürüyoruz ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletine ulaşana dek, Filistin davasına desteğimizi sürdüreceğimizi vurgulamamız gerekiyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış