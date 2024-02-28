Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze mesajı! 'Ateşkes için ümitliyiz' Kahire'de düzenlenen bir programda konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, beklenen ateşkes ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki insanlara tüm alanlarda gerçek bir yardımın başlayabileceğini dile getirdi.

AA

Gazze'de saldırılar durmuyor.

İsrail, hedef gözetmeksizin başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivilleri hedef alıyor.

Gazze halkı, 7 Ekim'den bu yana bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor.

Saldırılarda 30 bine yakın sivil yaşamını yitirirken İsrail, şimdi de Filistinlilerin sığındığı Refah'a askeri operasyon hazırlığı yapıyor.

Bölgede ateşkese dair ise net bir açıklama gelmezken sürecin başından beri İsrail'e destek veren ABD'den çeşitli söylemler yapılıyor.

Biden duyurdu: Ramazan'da saldırılara ara verilecek

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas'ın mevcut ateşkes görüşmelerinde önemli bir aşama kaydettiklerini belirterek Ramazan ayında saldırı olmayacağını söyledi.

Sisi: Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz

Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin bir açıklama da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den geldi.

"Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz" diyen Sisi, çekişme zamanlarında doğru yanlış birçok şeyin söylendiğini ancak Refah Sınır Kapısını yardımların ulaştırılması için bir imkan olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Gazze'ye yardım konusunun bazılarının sandığı gibi kolay bir husus olmadığına dikkati çeken Sisi, "Bazıları bizlerin söylediklerimiz ile yaptıklarımızın ayrı şeyler olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Sisi, şunları söyledi:

Desteği sürdürüyoruz ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletine ulaşana dek, Filistin davasına desteğimizi sürdüreceğimizi vurgulamamız gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)