İsrail'den Gazze'ye insani yardım geçişine engel Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını aktardı.

AA

İsrail-Hamas arasındaki gerilim tüm hararetiyle devam ediyor.

Bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nden vahşi görüntüler geliyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren kadın, çocuk ve sivil halkın, saldırılardan en çok etkilenen kesim olması tepki çekiyor.

Öyle ki İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de bulunan hastaneleri dahi bombalıyor.

Bir diğer yandan sabah saatlerinde ABD, İsrail ve Mısır, Gazze’nin güneyinde saat 09.00 itibarıyla ateşkesin başlamasında anlaşıldığı ve Refah Sınır Kapısı’nın da bu saatte açılmasında uzlaşıldığı aktarıldı.

İnsani yardım geçişine engel oldu

Ancak İsrail cephesinden yalanlama çok gecikmedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Şu anda ateşkes ve insani yardım olmayacak." ifadelerini aktardı.

Öte yandan Gazze için dünyanın birçok yerinden insani yardımlar yola çıktı.

Ancak İsrail bunu da engelledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)