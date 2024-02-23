MIsır, Gazze yakınında duvarlarla çevrili alan inşa ediyor Refah kentindeki yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin ardından Mısır'ın inşa çalışmaları hız kazandı.

AA & Ensonhaber

Mısır, Gazze sınırında 3 kilometreden fazla duvar inşası yaptı.

Duvar, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısına hazırlandığı konusunda uyarıda bulunmasının ardından inşa edildi.

Şehrin son aylarda nüfusunda büyük bir artış görüldü. Yaklaşık 1.5 milyon Filistinli, Mısır sınırında yoğunluk oluşturdu.

Mısırlı yetkililer, yerinden edilmiş Filistinliler için "hiçbir önlem" alınmadığını ve bölgenin yardım için "lojistik merkez" olarak tasarlandığını belirtiyor.

Duvar inşası görüntülendi

Ancak Gazze'deki insani çabalara katılan Birleşik Krallık'taki bir yardım kuruluşunun görevlisi, BBC'ye verdiği demeçte, lojistik merkez için "böylesine büyük ölçekli arazi temizliği görmediğini" ve böyle bir plandan habersiz olduklarını söyledi.

Elde edilen 21 Şubat tarihli uydu görüntülerinde bekleme alanı olduğu belirtilen bir bölge, inşa edilen duvar, malzemeler ve iş makineleri görülüyor.

Mısır: Vahim sonuçları olur

Mısır, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyarmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedilmişti.

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.