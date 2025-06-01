Mısır: Gazze'deki savaşı sona erdirmek için baskı yapıyoruz

AA & Ensonhaber

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile başkent Kahire’de yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaşı sona erdirmek için tüm gücümüzle baskı yapıyoruz ve Gazze'de akan kanı mümkün olan en kısa sürede durdurmak için anlaşmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne tam erişiminin ve hiçbir kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Abdulati, açlığın Gazze'deki Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanılmasını asla kabul etmediklerini belirtti.

"GAZZE'DEKİ DURUM SON DERECE VAHİM"

Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ise basın toplantısında, "Gazze’deki durum, İsrail saldırıları nedeniyle son derece vahim" ifadesini kullandı.

Tangara, Kahire’nin bölgesel istikrarı sağlama konusundaki rolünü ve çabalarını övdü.