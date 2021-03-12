Mısır istihbaratı: Türkiye'nin toplantı talebini memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Mısır ile anlaşma sinyali vermesinin ardından Kahire'den açıklama geldi.

Doğu Akdeniz'de Mısır ile anlaşma konusunda Türkiye'den geçtiğimiz günlerde peş peşe açıklamalar yapıldı.

Ankara'nın olumlu mesajları, Kahire'de memnuniyetle karşılandı.

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

KAHİRE'DE TOPLANTI TALEBİ

Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı yetkili, kendilerine telefonla ulaşan bir Türk istihbarat yetkilisinin, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliğini" görüşmek üzere Kahire'de bir toplantı yapılmasını istediklerini anlattı.

"EN KISA SÜREDE YANITLAYACAĞIZ"

Mısırlı yetkili, bu telefonu memnuniyetle karşıladıklarını ve en kısa sürede yanıtlama sözü verdiklerini aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." ifadelerini kullanmıştı.