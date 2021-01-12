Mısır, Katar uçaklarına hava sahasını açtı

Mısır Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu sabah Katar uçağının ülke havasını kullandığı belirtildi.

Kahire yönetimi, Mısır hava yolu şirketi Egypt Air ve Katar Hava Yolları’nın 3.5 yıl sonra karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini açıkladı.

Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref Noyer, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"KATAR UÇAĞINA İZİN VERİLDİ"

Noyer, "Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi." dedi.

5 Ocak’ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan anlaşmaya Kahire de imza koymuş, ambargonun ardından 4 Arap ülkesi, Doha ile tekrar uzlaşmaya varmıştı.

KÖRFEZ'DE 3.5 YIL SONRA UZLAŞMA

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.