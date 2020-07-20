Mısır, Libya'ya asker göndermeyi oylayacak

En Son Haber

Sisi kontrolündeki Meclis'ten, Hafter'e destek amacıyla asker gönderilmesi yönünde karar çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya ordusu, Hafter'in elindeki stratejik yerleri ele geçirirken, Mısır'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Libya'da darbeci Hafter'e desteğiyle bilinen Mısır'ın bir diğer darbeci Sisi yönetimi, gayrimeşru silahlı güçlerin liderine destek için harekete geçti.

Mısır Parlamentosu, bugün Sisi'ye Libya'ya asker gönderme yetkisi verecek kararı oylayacak.

MISIR'DAN LİBYA HAMLESİ

Libya ordusu, Sirte ve Cufra'nın ülkenin doğusundaki Hafter milislerinden kurtarılması için Zafer Yolları harekatını başlattı. Operasyon kapsamında Sirte'nin batısına askeri sevkiyat yapıldı.

Suudi Arabistan merkezli Arab News'in aktardığına göre, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" diyen darbeci Sisi'nin kontrolündeki Meclis'te gerçekleştirilecek kapalı oturumdaki oylamadan, Libya'ya asker gönderilmesi kararı çıkmasının yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI..."

Sisi'nin güdümünde yayın yapan El-Ahram gazetesi, Meclis'teki oylamanın Sisi'ye "Batı komşusunu Türkiye'ye karşı savunmak için Libya'ya askeri müdahale yetkisi vermeyi amaçlıyor." diye yazdı.

HAFTER YANLISI KABİLE LİDERLERİ KAHİRE'DE

Geçen hafta Kahire'de Hafter yanlısı kabile liderlerini ağırlayan Sisi, Mısır'ın “güvenliği doğrudan tehdit eden hamlelerin karşısında boş durmayacağını” söyledi.

Libya'da Hafter kontrolündeki doğu merkezli sözde parlamento da, Mısır ordusunun Libya'ya müdahil olmasını istediğini belirtmişti.