Mısır, Sudan'da kalıcı ateşkes istiyor Cumhurbaşkanı Sisi, silahların susmadığı ülkede barışçıl diyalog sürecine başlanmasının önemini vurguladı.

AA

Kahire yönetimi, çatışmalara sahne olan Sudan'da kalıcı ateşkesin gerekli olduğunu söylüyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan'da kapsamlı ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar'ı kabul etti.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu görüşmede, Sudan'daki son gelişmeler ele alındı.

Kalıcı ateşkes mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan'da çatışmaların durması, kapsamlı ve kalıcı ateşkes sağlanması, halkın kalkınma, istikrar ve güvenlik konusundaki beklentilerini karşılayan barışçıl diyalog sürecine başlanmasının, çabaların artırılmasını gerektiren öncelikler olduğunu söyledi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Agar da krizin çözümü için sarf edilen çabalara işaret ederek, Mısır'ın Sudan'ın istikrar ve güvenliğini koruması için verdiği destekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Geçen ay göreve gelmesinin ardından Mısır'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Agar'ın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, üç aydır çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'yu, 19 Mayıs'ta Konsey Başkan Yardımcılığı görevinden almıştı.

Sudan'da 3 günlük ateşkes ilan edildi

Suudi Arabistan ve ABD'den dün yapılan ortak açıklamada, Sudan ordusu ve HDK'nin 3 günlük ateşkes anlaşmasına vardığı ifade edilerek ateşkesin 18 Haziran'da yerel saatle 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarılmıştı.

Açıklamada, tarafların, ateşkes süresince savaş uçakları ve insansız hava araçlarını kullanmaktan, topçu ateşinden ve herhangi bir askeri ikmal faaliyetinden kaçınacağı, insani yardım çalışmalarını kolaylaştıracağı belirtilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nın, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nın ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.