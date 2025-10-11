Mısır ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze konulu zirve üzerine bir görüşme gerçekleştirildi

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi planının ilk aşaması üzerinde anlaştığını duyurdu.

Bu anlaşma, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde, Türkiye, Mısır ve Katar’ın katılımıyla, ABD’nin gözetiminde 4 gün süren dolaylı müzakerelerin ardından sağlandı.

İsrail hükümeti, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı.

MISIR VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gazze'de ateşkes için aşamalar birer birer uygulanırken Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye dair ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

GÜNDEMDE 'GAZZE' VAR

Bölgedeki durum, Filistin meselesine ilişkin olumlu gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sona erdirme çabalarının ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına dair düzenlemeler de masaya yatırıldı.

Bakanlar ayrıca Sisi ve Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek Gazze konulu Şarm eş-Şeyh Zirvesi'nin uluslararası katılım dahil olmak üzere düzenlemelerinin ayrıntılarını "kapsamlı" şekilde görüştü.

TRUMP'IN MISIR'A GİTMESİ BEKLENİYOR

ABD merkezli "Axios" haber sitesine göre Trump, gelecek hafta Mısır'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Gazze konulu uluslararası zirveye katılacak.