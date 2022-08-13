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    Mısır ve ayçiçeği tohumu yüklü 2 gemi Ukrayna'dan ayrıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında; 2 geminin daha Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.
    • 13.08.2022 - 09:52
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    Mısır ve ayçiçeği tohumu yüklü 2 gemi Ukrayna'dan ayrıldı

    Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan anlaşma kapsamında Karadeniz'deki tahıl koridoru işlemeye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında; 12 bin ton mısır taşınan geminin İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşınan geminin de Tekirdağ’a gitmek üzere Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

    Gemiler Çernomorsk’tan ayrıldı

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan 'FULMAR S' isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ay çiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı 'THOE' isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti" denildi.

    Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere bugün geminin de Ukrayna’ya hareket edeceği kaydedildi.


    Mısır ve ayçiçeği tohumu yüklü 2 gemi Ukrayna dan ayrıldı #1


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