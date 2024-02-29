Mısır ve BAE, Gazze'ye havadan yardım indirdi Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, askeri nakliye uçaklarının gece saatlerinde havalandığını söyledi. Üç ülke daha yardım gönderen ülkeler arasına eklendi.

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AA

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait uçaklar, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırdı.

Yardımlar, İsrail ablukası altındaki bölgeye havadan indirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, Mısır ve BAE'ye ait askeri nakliye uçaklarının, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak için gece saatlerinde el-Ariş kentinden kalkış yaptığını belirtti.

Filistinlilere havadan yardım

Uçaklardaki onlarca tonluk insani yardımın İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere havadan indirildiği ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda gönderilen ve gıda, ilaç ve acil temel ihtiyaçlardan oluşan yardımların, İsrail saldırıları ve ablukası sebebiyle temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun bırakılan bölgelere ulaştırıldığı kaydedildi.

Daha önce de gönderdiler

Mısır, daha önce de Gazze Şeridi'ne insani yardımları havadan indirdiğini duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN, uyruğu belli olmayan bir uçağın dün Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım indirdiğini duyurmuştu.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Üç ülke daha yardım indirdi

Öte yandan Ürdün ordusu, Umman ve Bahreyn ile işbirliği içinde İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemesi bıraktıklarını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)