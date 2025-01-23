AA

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre , Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, Mısır ziyareti sırasında mevkidaşı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

"İLİŞKİLERİMİZ BÜYÜK GELİŞME GÖSTERDİ"

Görüşmede ikili ilişkileri ele alan Sisi ve Mahmud, Mısır ile Somali arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltmek için ortak bir siyasi bildiriye imza attı.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenirken, Sisi, Mısır ile Somali arasındaki ilişkilerin "büyük bir gelişme gösterdiğini" ifade etti.

Afrika ve Kızıldeniz bölgesindeki güvenlik gelişmelerini de ele aldıklarını söyleyen Sisi, "Küresel güvenliği etkileyen bu hayati bölgede barış ve güvenliğin korunmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.

"İLİŞKİLERİN STRATEJİK ORTAKLIK DÜZEYİNE YÜKSELTİLMESİ ÖNEMLİ"

"Somali'nin yeteneklerini güçlendirmek amacıyla iki ülke arasında Ağustos 2024'te Kahire'de imzalanan askeri işbirliği protokolünün uygulanmasında ortak çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardıklarını" kaydeden Sisi, "iki ülke arasındaki ilişkilerdeki genel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla her yıl zirve düzeyinde siyasi istişarelerin yapılacağını" söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud da basın toplantısında "Mısır ile Somali arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinin bu toplantının önemli sonuçlarından biri olduğunu" vurguladı.

Mahmud, İimzalanan önemli anlaşmanın, iki ülkenin özellikle terörle mücadele ve güvenliğin artırılması alanlarında ilerleme sağlama konusundaki kararlılığını yansıttığına dikkati çekti.