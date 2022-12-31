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    Mısır'da deveye Noel baba kıyafeti giydirildi

    Mısır’ın Giza kentindeki piramitlerinde, bir deve sahibi devesine giydirdiği Noel baba kıyafetiyle turistlerin ilgisini çekmeyi başardı.
    • 31.12.2022 - 19:20
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 20:35
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    Mısır'da deveye Noel baba kıyafeti giydirildi

    Dünya yeni yıl heyecanı yaşıyor..

    2023'i iple çekenler, kutlama hazırlıklarını da tamamlarken, çeşitli eğlenceler düzenleniyor..

    Yerli ve yabancı turistlerin yıllardır uğrak noktası olma özelliğini taşıyan Mısır’ın Giza kentindeki piramitlerinde de yılbaşı heyecanı yaşandı..

    Deveye Noel baba kıyafeti

    Mısırlı bir deve sahibi, yeni yıl ve Noel kutlamaları kapsamında turistlerin dikkatini çekmek için deveyi Noel baba kıyafeti ile süsledi.

    Noel deveyi gören turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

    Mısır'da deveye Noel baba kıyafeti giydirildi VİDEO

    Mısır da deveye Noel baba kıyafeti giydirildi #1

    Mısır da deveye Noel baba kıyafeti giydirildi #2

    Mısır da deveye Noel baba kıyafeti giydirildi #3


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