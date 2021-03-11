Mısır'ın Qalyoubiya kentindeki bir giyim fabrikasında çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Mısır'ın kuzeyindeki Qalyoubiya kentinin Obour bölgesinde bulunan 4 katlı bir giyim fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Mısır'da fabrika yangınında, 20 kişi hayatını kaybetti

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.