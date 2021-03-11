Euro
9.026
0.78%
Dolar
7.5429
0.51%
Altın
418.34
0.62%
Borsa
1.557
-0.48%
Bitcoin
427.883
0.66%
EXEN Coin
15.30
-2.23%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Mısır'da fabrika yangınında, 20 kişi hayatını kaybetti

    Mısır'ın Qalyoubiya kentindeki bir giyim fabrikasında çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mısır'da fabrika yangınında, 20 kişi hayatını kaybetti

    Mısır'ın kuzeyindeki Qalyoubiya kentinin Obour bölgesinde bulunan 4 katlı bir giyim fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    Mısır'da fabrika yangınında, 20 kişi hayatını kaybetti

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Mısır da fabrika yangınında, 20 kişi hayatını kaybetti #1

    Mısır da fabrika yangınında, 20 kişi hayatını kaybetti #2

    Mısır da fabrika yangınında, 20 kişi hayatını kaybetti #3

    Mısır da fabrika yangınında, 20 kişi hayatını kaybetti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir