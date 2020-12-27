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- Mısır’da hastane yangını: 9 ölü
Mısır’da hastane yangını: 9 ölü
Mısır'da koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında can kaybı 9'a yükseldi.
- İHA
- 27.12.2020 - 03:59
Mısır’ın Kalyubiye iline bağlı El Obour kentinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıkmış, yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a, yaralıların sayısının ise 6’ya yükseldiğini açıkladı.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden yetkililer, yangının elektrik sisteminden kaynaklanan kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti.