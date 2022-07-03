Yüzmek için denize giren kadın köpek balığının saldırısına uğradı. Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti.

Mısır'da kıyıya yakın bir noktada yüzen 68 yaşındaki Avusturyalı bir kadın turist, köpek balığının saldırısına uğradı.

Saldırıda kolu ve bacağı kopan kadına kimse yardım edemedi. Kanlar içinde kalan kadın, ağır yaralanmasına rağmen kıyaya yüzmeyi başardı.

Kıyıya yüzmeyi başarsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dehşet anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mısır'da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi ViDEO

Daha önce de meydana geldi

Ekim 2020'de Mısır'da tatilde olan 12 yaşındaki Ukraynalı bir çocuk ve tur rehberi, okyanusta beyaz bir köpekbalığının saldırısından sonra uzuvlarını kaybetmişti.

2010 yılında ise Şarm El-Şeyh’te aynı gün içerisinde beş köpekbalığı saldırısı gerçekleşmiş, Üç Rus, bir Ukraynalı ve bir Alman turist yaralanmıştı.

71 yaşındaki Alman turist, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.