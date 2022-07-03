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    Mısır'da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

    Yüzmek için denize giren kadın köpek balığının saldırısına uğradı. Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 14:53
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    Mısır'da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

    Mısır'da kıyıya yakın bir noktada yüzen 68 yaşındaki Avusturyalı bir kadın turist, köpek balığının saldırısına uğradı.

    Saldırıda kolu ve bacağı kopan kadına kimse yardım edemedi. Kanlar içinde kalan kadın, ağır yaralanmasına rağmen kıyaya yüzmeyi başardı.

    Kıyıya yüzmeyi başarsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Dehşet anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Mısır'da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi ViDEO

    Daha önce de meydana geldi

    Ekim 2020'de Mısır'da tatilde olan 12 yaşındaki Ukraynalı bir çocuk ve tur rehberi, okyanusta beyaz bir köpekbalığının saldırısından sonra uzuvlarını kaybetmişti.

    2010 yılında ise Şarm El-Şeyh’te aynı gün içerisinde beş köpekbalığı saldırısı gerçekleşmiş, Üç Rus, bir Ukraynalı ve bir Alman turist yaralanmıştı.

    71 yaşındaki Alman turist, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Mısır da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi #1

    Mısır da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi #2

    Mısır da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi #3

    Mısır da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi #4

    Mısır da köpek balığının saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi #5


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