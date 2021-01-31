Mısır’da Nil Nehri Çeşmesi 40 yıl sonra yeniden akıyor

Mısır'da bulunan Nil Nehri Çeşmesi, 40 yıl aradan sonra yenilenerek faaliyete geçti.

Mısır’da Nil Nehri’nin ortasına inşa edilen Nil Nehri Çeşmesi’nin yenileceği bildirilmişti.

40 YIL SONRA YENİDEN FAALİYETTE

Bakanlar Kurulu Medya Danışmanı Hani Yunus, Nil Nehri Çeşmesi’nin 40 yılın ardından yenilenerek faaliyete geçti. Işıklandırılan çeşme, geceleri göz kamaştırıcı bir manzara sunuyor.

NİL NEHRİ'NİN ORTASINDA İNŞA EDİLDİ

1956’da Zamalek adasının karşısında ve Nil Nehri’nin ortasında inşa edilen çeşmenin yenileme çalışmaları, Kahire Valiliği ve 3 Bakanlık’ın müteahhitlerle yaptığı ortak anlaşma ile gerçekleştirildi.