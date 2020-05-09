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Kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mısır'ın Mansura kentinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir eczaneye girdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, aracın eczaneye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mısır'da otomobil eczaneye daldı