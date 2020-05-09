Dolar
7.0838
-0.1268%
Euro
7.6838
-0.0754%
Altın
1702.57
-0.7965%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
388.026
-1.2269%
Bitcoin
71355.22
2.351%
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Mısır'da otomobil eczaneye daldı

    Kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.05.2020 - 08:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mısır'da otomobil eczaneye daldı

    Mısır'ın Mansura kentinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir eczaneye girdi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, araç sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Öte yandan, aracın eczaneye girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Mısır'da otomobil eczaneye daldı

    Görüş Bildir