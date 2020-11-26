Mısır'da şiddetli sağanaklar nedeniyle 7 kentte eğitime ara verildi

Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, başkent Kahire'nin yanı sıra 7 kentte eğitime ara verildi.

Mısır medyasına göre, başkent Kahire, Giza, Kalyubiye, Matruh, Dimyat, Buhayra ve Dekahliye kentlerinde bugün okullar tatil edildi.

27 KENTTE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Kurumu tarafından geçen salı günü yapılan açıklamada, Mısır'ın 27 şehrinde çarşambadan cumaya kadar şiddetli yağış beklendiği belirtilmişti.

Mısır resmi makamlarınca vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunulduğu da bildirildi.