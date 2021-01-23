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    Mısır'da tüpgaz yüklü kamyon patladı

    İsmailiye kentindeki Çöl yolunda devrilen tüpgaz yüklü kamyon patladı.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 03:42
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 04:56
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    Mısır'da tüpgaz yüklü kamyon patladı

    Mısır'ın İsmailiye kentinde bulunan Çöl yolunda tüpgaz yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

    Kamyonun devrilmesinin ardından tüpgazların art arda patlaması sonucu yangın çıktı.

    Yangında kamyon tamamen yanarken, alevler çevredeki birkaç araca da sıçradı.

    Mısır'da tüpgaz yüklü kamyon patladı İZLE


    YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

    İsmailiye Güvenlik Müdürü Tümgeneral Yasser Nashat, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.

    Nashat, kazada ölü ya da yaralı olmadığını aktardı.

    Mısır da tüpgaz yüklü kamyon patladı #1

    Mısır da tüpgaz yüklü kamyon patladı #2

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