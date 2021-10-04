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- Mısır'daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti
Mısır'daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti
İş yerinde namaz kıldığı sırada secdeye giden adam, vefat etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 13:42
- Güncelleme : 04.10.2021 - 13:50
Mısır'ın İskenderiye şehrindeki bir radyoloji merkezinde çalışan Ahmed el Sayed, öğle namazını kılmak istedi.
İş yerinin bir köşesine seccade seren adam, namaz kılmaya başladı.
Namaz sırasında secdeye giden adam, ikinci oturuşunda secdeden kalkamadı.
SECDEDEYKEN HAYATINI KAYBETTİ
Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, secdeye ikinci kez gitmesinin ardından kalkamayan adam yere yığıldı.
ÖLÜM ANI KAMERADA
Namaz kılarken secdede vefat ettiği belirlenen Ahmed el Sayed'den geriye son görüntüleri kaldı.
Mısır'daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti VİDEO