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Mısır'daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti

Mısır'daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti

İş yerinde namaz kıldığı sırada secdeye giden adam, vefat etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.