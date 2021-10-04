Euro
10.3056
0.36%
Dolar
8.859
0.04%
Altın
498.83
-0.52%
Borsa
1.405
0.25%
Bitcoin
418.623
0.16%
EXEN Coin
20.42
2.15%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Mısır'daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti

    İş yerinde namaz kıldığı sırada secdeye giden adam, vefat etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mısır'daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti

    Mısır'ın İskenderiye şehrindeki bir radyoloji merkezinde çalışan Ahmed el Sayed, öğle namazını kılmak istedi.

    İş yerinin bir köşesine seccade seren adam, namaz kılmaya başladı.

    Namaz sırasında secdeye giden adam, ikinci oturuşunda secdeden kalkamadı.

    SECDEDEYKEN HAYATINI KAYBETTİ

    Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde, secdeye ikinci kez gitmesinin ardından kalkamayan adam yere yığıldı.

    ÖLÜM ANI KAMERADA

    Namaz kılarken secdede vefat ettiği belirlenen Ahmed el Sayed'den geriye son görüntüleri kaldı.

    Mısır'daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti VİDEO

    Mısır daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti #1

    Mısır daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti #2

    Mısır daki adam, namaz kılarken secdede vefat etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir