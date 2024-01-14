Mısır'dan İsrail'e mesaj: Sınırlarımızı koruyoruz Dışişleri Bakanlığı, "Mısır, sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor" dedi. Bu açıklama, İsrail'in askeri saldırı planlarıyla ilgili haberlerin ardından geldi.

AA

İsrail, Gazze-Mısır sınırını kontrol altına almak istiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu yöndeki açıklaması, Kahire'de alarma neden oldu.

Mısır resmi haber ajansına (MENA) göre, yerel televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Netanyahu’nun Mısır ile Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'na (Selahaddin Koridoru) yönelik açıklamalarına değindi.

Mısır'dan 'kontrol bizde' mesajı

Ebu Zeyd, "Mısır, sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor. Bunlar güvenlik ve hukuki anlaşmalara tabi meselelerdir. Bu konuyla ilgili her türlü açıklama incelenir ve ona cevap verilir." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına ilişkin Mısır’ın tutumuna yönelik soruya Ebu Zeyd, ülkesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik ihlallerini soruşturmayı amaçlayan her türlü çabayı desteklediğine vurgu yaptı.

İsrail yardımları engelliyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, UAD’deki davada İsrail tarafının Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’na yönelik açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yardımların Gazze’ye ulaşmasını engelleyen her türlü uygulama, çeşitli yol ve yöntemlerle yürütülen İsrail uygulamasıdır.



Denetimin katılığı ve bunda çok fazla vakit kaybedilmesi, tıbbi yardım, kamu görevlileri ve gazetecilerin girişinin engellenmesi gibi.

Ebu Zeyd, Refah’ın Gazze’de krizin çıkmasından bu yana açık olduğunu ve ülkesinin Gazze’ye yardımların ulaştırılması konusunda her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.

Selahaddin Koridoru

Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik şerit Philadelphia veya Selahaddin Koridoru adıyla biliniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, Gazze’de Philadelphia Koridoru’nda kontrolü sağlamadan Hamas’ı bitirmenin mümkün olmadığını savunmuş ve bu konudaki tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söylemişti.

ABD basını: İsrail'in riskli görev planı

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail’in, Gazze Şeridi’nin güney sınırına askeri operasyon düzenleme planını Mısır’a ilettiğini yazmıştı.

WSJ’nin "İsrail, kontrol etmediği son Gazze sınırını ele geçirmek için riskli görev planlıyor" başlıklı haberinde, Gazze’nin güney sınırına yapılacak askeri operasyonun, bir yanda Mısır ve diğer yanda yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinli nedeniyle "askeri açıdan karmaşık olacağı" kaydedilmişti.

Mısır’da hükümete yakın Kahire Haber Kanalı’nın haberinde ismi açıklanmayan Mısırlı bir yetkilinin, medyada yer alan Philadelphia Koridoru'nda yeni güvenlik önlemleri konusunda Mısır ile İsrail’in koordinasyon içinde olduğuna yönelik haberleri yalanladığı belirtilmişti.

Netanyahu, daha önce 10, 15 ve 30 Aralık 2023'te "Gazze'de savaştan sonrasıyla" ilgili planına değinirken Philadelphia Koridoru'nda kontrolü ele alma planından söz etmişti.

İsrail'e karşı açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istiyor.

Bu kararların arasında "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlayacak.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

UAD'de açılan soykırım davasında ilk duruşma 11 Ocak'ta Güney Afrika heyetinin argümanlarını sunmasıyla başlamış, 12 Ocak'ta da İsrail heyeti savunmasını yapmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)